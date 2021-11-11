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Під Харковом чоловік обстріляв бригаду обленерго. Є постраждалий

Автор: Анастасія Рокитна

У Харківській області озброєний чоловік скоїв напад на бригаду "Харківобленерго". Постраждав працівник бригади обленерго.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Харківобленерго".

Це сталось в селищі Рокитне Харківської області. Працівники обленерго мали відключити електроустановки споживача через самовільне підключення.

Коли енергетики виходили з машини, споживач почав стріляти у їхній бік зі зброї, схожої на пневматичну. Куля влучила одному з працівників в руку, коли той намагався прикрити обличчя.

На місце злочину викликали поліцію. Працівники обленерго написали заяву про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Харків