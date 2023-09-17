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В Харькове увеличилось количество пострадавших из-за вчерашнего обстрела

Фото: в Харькове увеличилось количество пострадавших из-за вчерашнего обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в результате обстрела Харькова 16 сентября увеличилось. Ранения получили 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Вчера местные власти и правоохранители сообщали, что в результате ракетного удара по Харькову пострадали 5 человек.

Как отметил Синегубов, по состоянию на утро количество пострадавших выросло до 6 человек.

"Получили ранения 6 гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Обстрел Харькова

Вчера днем российские захватчики тоже ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города. Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ били по Харькову ракетами "Искандер-К".

В результате обстрела повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома. Там произошли пожары.

Также этой ночью оккупанты снова ударили по Харькову зенитными ракетами С-300. Россияне попали в здание гражданского предприятия.

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