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В Харькове завершают отопительный сезон

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Харьков, Среда 05 апреля 2023 14:49
В Харькове завершают отопительный сезон Фото: в Харькове завершают отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Отопительный сезон в Харькове завершают с завтрашнего дня, 6 апреля. В мэрии приняли такое решение из-за существенного потепления в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на городского голову Харькова Игоря Терехова.

"Погода позволяет завершить тяжелый отопительный сезон ранее 15 апреля. Соответствующее распоряжение уже подписано", - написал Терехов.

По его словам, с завтрашнего дня "Харьковские тепловые сети" прекратят подавать тепло в дома.

"Отключение тепла ранее запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны", - отметил Терехов и добавил, что сразу начнется подготовка к следующему отопительному сезону.

Он напомнил, что из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз и это беспрецедентный случай в истории Украины.

Напомним, в Ивано-Франковске продлили отопительный сезон

Также мы писали о том, когда в Запорожье завершится отопительный сезон.

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