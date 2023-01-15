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В Харькове разоблачили торговца оружием: изъяли автоматы, тротил и патроны

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Харьков, Воскресенье 15 января 2023 18:19
В Харькове разоблачили торговца оружием: изъяли автоматы, тротил и патроны Фото: в Харькове разоблачили торговца оружием (mvs.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Вчера, 14 января, харьковские оперативники задержали торговца оружием. В ходе обысков у мужчины изъяли автоматы, тротил и патроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По данным министерства, в октябре прошлого года сотрудникам криминальной полиции поступила оперативная информация о возможной причастности к продаже оружия и боеприпасов уроженца Днепропетровской области, жителя города Харькова.

14 января 2023 во время сбыта нарушителем автомата АК-74, пяти гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и двух противотанковых мин на сумму 160 000 гривен 34-летнего уроженца Днепропетровской области, ныне проживавшего в городе Харькове, задержали.

Во время проведения санкционированных обысков у мужчины изъят оружейный состав и взрывоопасные предметы, среди которых автоматы, гранаты, гранатометы, тротил и окопные снаряды. В общей сложности изъято:

  • два автомата;
  • около 30 гранат;
  • устройство для бесшумной стрельбы;
  • более 3,7 тысячи патронов;
  • почти 5 кг тротила;
  • 3 ручных гранатомета;
  • пистолет;
  • дымовые шашки;
  • более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа;
  • 4 окопных снаряда;
  • 12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.

Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатка направлены на проведение экспертного исследования. Мужчине грозит до 7 лет за решеткой с конфискацией.

Напомним, на днях СБУ задержали преступную группировку в Полтавской области, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей.

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