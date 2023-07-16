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В Харькове от детонации снаряда пострадали два человека

Фото: В Харькове от детонации снаряда пострадали два человека (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове от детонации неизвестного взрывоопасного предмета пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской ОВА в Telegram.

Подрыв взрывного устройства произошел 16 июля около 17:15 в Немышлянском районе.

Предварительно установлено, что двое гражданских пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет.

В результате взрыва 21 и 22-летние мужчины получили множественные осколочные ранения конечностей, туловища и были госпитализированы.

Минная опасность

Из-за минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любую подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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харковВойна России против Украины