В Харькове от детонации снаряда пострадали два человека

Подрыв взрывного устройства произошел 16 июля около 17:15 в Немышлянском районе.

Предварительно установлено, что двое гражданских пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет.

В результате взрыва 21 и 22-летние мужчины получили множественные осколочные ранения конечностей, туловища и были госпитализированы.

Минная опасность

Из-за минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;

не цеплять любую подозрительные предметы;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.