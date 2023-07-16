В Харькове от детонации снаряда пострадали два человека

В Харькове от детонации неизвестного взрывоопасного предмета пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской ОВА в Telegram.
Подрыв взрывного устройства произошел 16 июля около 17:15 в Немышлянском районе.
Предварительно установлено, что двое гражданских пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет.
В результате взрыва 21 и 22-летние мужчины получили множественные осколочные ранения конечностей, туловища и были госпитализированы.
Из-за минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.
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