В Харькове будут судить мужчину за раскрытие места расположения военных

По данным следствия, в октябре этого года мужчина, двигаясь на автомобиле через блокпост в Харькове, снял на видео военнослужащих, которые несли службу.

Впоследствии он смонтировал ролик, добавив точные координаты блокпоста и личные данные военных. В видео "блогер" высказывал манипулятивные тезисы и обвинения в адрес защитников Украины.

Правоохранители отмечают, что распространение подобной информации без разрешения Генштаба ВСУ, Минобороны или других уполномоченных органов является запрещенным и создает угрозу для безопасности.

Обвиняемый сейчас находится под стражей и ожидает суда в Дзержинском районном суде Харькова. Ему грозит до восьми лет заключения.