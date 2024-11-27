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В Харькове будут судить мужчину за раскрытие места расположения военных

Фото: В Харькове будут судить мужчину за раскрытие места расположения военных (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове задержали 38-летнего мужчину, который распространял информацию о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Эти действия были совершены в условиях военного положения, что квалифицируется по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в октябре этого года мужчина, двигаясь на автомобиле через блокпост в Харькове, снял на видео военнослужащих, которые несли службу.

Впоследствии он смонтировал ролик, добавив точные координаты блокпоста и личные данные военных. В видео "блогер" высказывал манипулятивные тезисы и обвинения в адрес защитников Украины.

Правоохранители отмечают, что распространение подобной информации без разрешения Генштаба ВСУ, Минобороны или других уполномоченных органов является запрещенным и создает угрозу для безопасности.

Обвиняемый сейчас находится под стражей и ожидает суда в Дзержинском районном суде Харькова. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, СБУ разоблачила настоятеля одного из храмов Харьковской епархии УПЦ (МП), подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Кроме того, СБУ и Нацполиция задержали в Одессе группу молодых людей, которые по заказу России готовили теракты по Украине.

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ХарьковПрокуратура