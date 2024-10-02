"В Харькове раздался взрыв. По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города", - говорится в сообщении в 04:23.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов в сторону города.

Обновлено в 05:12

Терехов уточнил, что в результате попадания КАБа по Киевскому району города поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. На данный момент жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия.

Где объявлена тревога

По состоянию на 04:39 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Одесской областях. Также согласно карте, сигнал продолжается в оккупированной Луганской области и в Крыму.