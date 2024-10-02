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В Харькове раздался взрыв

Фото: человек спускается в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 2 октября в Харькове раздался взрыв. По предварительным данным, враг атаковал город КАБом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове раздался взрыв. По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города", - говорится в сообщении в 04:23.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках КАБов в сторону города.

Обновлено в 05:12

Терехов уточнил, что в результате попадания КАБа по Киевскому району города поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. На данный момент жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия.

Где объявлена тревога

По состоянию на 04:39 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Одесской областях. Также согласно карте, сигнал продолжается в оккупированной Луганской области и в Крыму.

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