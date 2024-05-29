В Харькове прогремел взрыв, в области был "прилет"

Взрыв в Харькове прогремел утром в среду, 29 мая. В Харьковской области уже несколько часов воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал Терехов в соцсетях.
Следует отметить, что воздушную тревогу в Харькове и области объявили в 8:37.
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения россиянами баллистического вооружения по Харьковской области.
Обновлено в 11:25
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 10:35 оккупанты нанесли удар по открытой территории Харьковского района.
По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:35
Следует отметить, что российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области, там продолжаются бои. Харьков почти ежедневно находится под вражескими обстрелами.
Россияне сбрасывают на город ракеты С-300, управляемые авиабомбы, атакуют Харьков дронами-камикадзе и ракетами из "Искандеров".
Один из самых масштабных обстрелов произошел 25 мая. Захватчики нанесли удары по гипермаркету "Эпицентр" в одном из районов Харькова. В этот момент там было много людей. По последним данным, в результате атаки погибли 19 человек, ранения получили полсотни человек.
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