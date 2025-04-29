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В Харькове прогремели взрывы, город под атакой дронов

Фото: россияне атакуют Харьков дронами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером 19 апреля прогремели взрывы. Российские войска атакуют город ударными дронами "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"В городе были слышны взрывы. Будьте осторожны - Харьков под атакой вражеских БПЛА", - сообщил Терехов.

По его словам, под ударами Шевченковский и Слободской районы Харькова.

В Салтовском районе, по предварительной информации, один из "Шахедов" упал вблизи медицинского учреждения.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа вражеских "Шахедов" приближается к Харькову с востока.

Обновлено 22:25

По словам мэра, атака на город продолжается. В воздухе еще много вражеских дронов.

"По предварительной информации, в Салтовском районе города есть пострадавшие - уточняем.", - добавил Терехов.

Позже он уточнил, что под ударом также Киевский район. А в Салтовском районе есть информация о трех раненых.

Обновлено: более десяти пострадавших

В 22:59 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харькове уже известно об 11 пострадавших.

"Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. Острую реакцию на стресс испытала также 5-летняя девочка", - рассказал чиновник.

Перед этим мэр Харькова говорил о 10 пострадавших в городе в результате вражеского дронового удара.

Обстрел Украины 29 апреля

В ночь на 29 апреля российские террористы запустили против Украины сотню ударных беспилотников с шести направлений.

Силам ПВО удалось сбить 37 дронов типа Shahed, а также беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 37 беспилотников были локально потеряны без негативных последствий.

В результате атаки врага пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

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