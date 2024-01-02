В Харькове пострадали уже больше 50 человек из-за обстрела россиян утром (видео)

Из-за ракетного удара по Харькову 2 января пострадали уже больше 50 человек. Еще один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Харьковскую областную прокуратуру.
"Харьков. В результате утренней атаки пострадали уже 50 человек (из них 6 детей), один человек погиб", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.
Все пожары ликвидированы. Спасатели проводят доразведку и проверку жилых помещений.
Пострадавших уже больше 50
Количество пострадавших из-за обстрела Харькова продолжает расти.
"На данный момент количество раненых увеличилось до 52 человек, из них - 6 детей", - уточнили в областной прокуратуре.
Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, в частности, четыре ракетных удара, вероятно ракетами типа "Кинжал", захватчики нанесли по Харькову. Из-за атаки по городу начались несколько пожаров. В частности, горело складское помещение, киоск. Сначала сообщалось о 6 пострадавших, позже о 20 раненых и одной погибшей. По последним данным, пострадавших было 47. В больницах 16 человек, в том числе двое детей.
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