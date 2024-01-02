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В Харькове пострадали уже больше 50 человек из-за обстрела россиян утром (видео)

Фото: в Харькове пострадали уже больше 50 человек из-за массированного обстрела 2 января (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного удара по Харькову 2 января пострадали уже больше 50 человек. Еще один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины, Харьковскую областную прокуратуру.

"Харьков. В результате утренней атаки пострадали уже 50 человек (из них 6 детей), один человек погиб", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

Все пожары ликвидированы. Спасатели проводят доразведку и проверку жилых помещений.

Пострадавших уже больше 50

Количество пострадавших из-за обстрела Харькова продолжает расти.

"На данный момент количество раненых увеличилось до 52 человек, из них - 6 детей", - уточнили в областной прокуратуре.

Обстрел Харькова 

Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, в частности, четыре ракетных удара, вероятно ракетами типа "Кинжал", захватчики нанесли по Харькову. Из-за атаки по городу начались несколько пожаров. В частности, горело складское помещение, киоск. Сначала сообщалось о 6 пострадавших, позже о 20 раненых и одной погибшей. По последним данным, пострадавших было 47. В больницах 16 человек, в том числе двое детей.
 

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