В Харькове под российский удар попал кафедральный собор УГКЦ (фото)

В результате недавнего ракетного и дронового удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца. Осколками повреждены окна храма, а также близлежащая территория и помещение.

Фото: Поврежденный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове (facebook.com/ugcc.kharkiv)

Никто из прихожан храма не пострадал.