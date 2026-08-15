RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Харькове под российский удар попал кафедральный собор УГКЦ (фото)

22:41 15.08.2026 Сб
1 мин
Никто из прихожан храма не пострадал
aimg Валерия Абабина
Фото: Поврежденный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове (facebook.com/ugcc.kharkiv)

В Харькове российский удар повредил кафедральный собор святого Николая Чудотворца – главный храм Харьковского экзархата УГКЦ. Осколками выбиты окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на парафию собора святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове.

В результате недавнего ракетного и дронового удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца. Осколками повреждены окна храма, а также близлежащая территория и помещение.

Фото: Поврежденный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ в Харькове (facebook.com/ugcc.kharkiv)

Никто из прихожан храма не пострадал.

Напомним, российские войска регулярно атакуют храми и объекты культурного наследия Украины.

Лишь в начале августа русские дроны повредили Свято-Духовский кафедральный собор в Херсоне – памятник архитектуры начала XIX века.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковВойна в Украине