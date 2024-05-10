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В Харькове могут перестать ограничивать энергоснабжение: Кудрицкий назвал условие

Пятница 10 мая 2024 14:40
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В Харькове могут перестать ограничивать энергоснабжение: Кудрицкий назвал условие Фото: Владимир Кудрицкий, глава "Укрэнерго" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове в ближайшее время может быть отменено ограничение энергоснабжения для бытовых потребителей и бизнеса. Впрочем, только при отсутствии новых атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время брифинга.

Как рассказал Кудрицкий, сейчас магистральная сеть в Украине работает без ограничений, кроме Харьковской области и Кривого рога. Там ограничения связаны не только с атаками на подстанции "Укрэнерго", но и из-за того, что враг повредил местные генерации.

"Но хочу сказать, что ожидается, что такие сетевые ограничения, как для города Харьков, где под графики подпадают и бытовые потребители - будут сняты в ближайшее время. Это, конечно, надо всегда делать такую ремарку, при условии отсутствия новых атак. Поэтому, думаю, что даже и сегодня, нам удастся уже перевести Харьков в тот режим, в котором работают все остальные области", - добавил Кудрицкий.

Свет в Украине

В результате обострения массированных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины - в энергосистеме почти ежедневно наблюдается дефицит. Во время обстрелов террористы попали по электростанциям и не только. Также последние дни ограничения энергоснабжения вводятся для промышленных потребителей. Как и упоминалось выше, ограничения также касаются бытовых потребителей Харьковской области.

В частности, Кудрицкий рассказал, как установлен порядок отключения электроэнергии в условиях дефицита.

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Харьков Укрэнерго
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