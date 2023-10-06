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В Харькове количество раненых из-за ракетного обстрела увеличилось до 23 человек

Харьков, Пятница 06 октября 2023 09:54
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В Харькове количество раненых из-за ракетного обстрела увеличилось до 23 человек Фото: последствия российского ракетного обстрела Харькова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове резко выросло количество пострадавших в результате российского ракетного обстрела центра города этим утром. На данный момент известно о 23 раненых. Число жертв остается таким же - один ребенок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Такие данные о количестве раненых были оглашены около половины десятого утра.

"По состоянию на данный момент известно о 23 раненых и одном погибшем 10-летнем мальчике", - говорится в заявлении.

Перед этим сообщалось о 13 гражданах, которые получили ранения.

Информация постоянно обновляется, добавили в прокуратуре.

Ракетный обстрел Харькова 6 октября

Войска РФ совершили рано утром в пятницу ракетную атаку по Харькову, и удар пришелся по центру города, а именно по Киевскому и Основянскому районах.

Взрывы в городе прогремели около 6:46, и сразу после этого в области была объявлена воздушная тревога.

Предварительно, для ударов по Харькову российские оккупанты применили две баллистические ракеты "Искандер".

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову этим утром и кадры с места происшествия - в материале РБК-Украина.

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