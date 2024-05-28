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В Харькове по ДНК ребенка идентифицировали отца, погибшего при ударе по "Эпицентру"

Украина, Вторник 28 мая 2024 09:06
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В Харькове по ДНК ребенка идентифицировали отца, погибшего при ударе по "Эпицентру" Фото: штаб следственного управления возле "Эпицентра" (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Александр Белоус

Полиция идентифицировала тело 38-летнего мужчины, погибшего во время бомбового удара российской армии по "Эпицентру", по ДНК его восьмилетнего сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области в Facebook.

"Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, который отобрали у мальчика", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, ребенок с мамой пришли в штаб следственного управления, развернутый у уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию.

По данным полиции, 38-летний Александр работал в супермаркете и погиб 25 мая, когда россияне убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы.

По состоянию на 6 часов утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе.

Напомним, 25 мая около 16:00 российская армия нанесла бомбовые удары по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, после чего возник большой пожар. Более подробно об атаке – в материале РБК-Украина .

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