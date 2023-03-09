Во многих городах Украины слышны взрывы: все подробности

По информации СМИ, звуки были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Обновлено (04:09)

"В Харькове серия взрывов. Пока без подробностей, но прошу всех быть осторожными", - рассказал мэр Игорь Терехов.

Городской голова добавил, что под прицелом энергетическая инфраструктура. В некоторых районах есть проблемы со светом.

Глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что враг нанес около 15 ударов по городу и области.

Обновлено (04:12)

Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал, что в результате массированного ракетного удара есть попадание в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома.

К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет.

"Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях", - добавил чиновник.

Обновлено (04:24)

В Киевской области работала ПВО, сообщили в КМВА.

Обновлено (04:31)

Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий указал, что враг наносит удары по критической инфраструктуре страны.

Обновлено (04:59)

В Днепре, Ровенской и Волынской областях раздались взрывы. Тем временем в Сумах работает ПВО.

В свою очередь в Красноградском районе Харьковской области были сбиты крылатые ракеты.