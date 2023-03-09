Во многих городах Украины слышны взрывы: все подробности

Российские оккупанты в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По информации СМИ, звуки были слышны в Харькове, Одессе, Николаеве, Житомире, Днепре, Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
"В Харькове серия взрывов. Пока без подробностей, но прошу всех быть осторожными", - рассказал мэр Игорь Терехов.
Городской голова добавил, что под прицелом энергетическая инфраструктура. В некоторых районах есть проблемы со светом.
Глава Харьковской области Олег Синегубов отметил, что враг нанес около 15 ударов по городу и области.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал, что в результате массированного ракетного удара есть попадание в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома.
К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет.
"Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях", - добавил чиновник.
В Киевской области работала ПВО, сообщили в КМВА.
Начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий указал, что враг наносит удары по критической инфраструктуре страны.
В Днепре, Ровенской и Волынской областях раздались взрывы. Тем временем в Сумах работает ПВО.
В свою очередь в Красноградском районе Харьковской области были сбиты крылатые ракеты.
Напомним, в Украине в ночь на 9 марта объявили масштабную воздушную тревогу.
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