В Харькове из-за взрыва боеприпаса ранены двое детей

"11 ноября около 11:30 в г. Харькове по ул. Бучмы (Северная Салтовка) во время прогулки на открытой местности двое подростков 12 и 15 лет получили осколочные ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета", - рассказали в ГСЧС.

По приезду спасатели оказали первую помощь детям. Предварительно, сдетонировал кассетный боеприпас.

Как рассказал мэр города Игорь Терехов, дети подорвались на боеприпасе во дворе собственного дома в Салтовском районе.

"Судя по-всему, это остатки от прилетов предыдущих месяцев, когда российский агрессор нещадно обстреливал Харьков. Детям сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь", - заявил он.

Мэр призвал всех жителей Харькова к особенной бдительности из-за возможных взрывоопасных предметов. В случае обнаружения неизвестных предметов - вызывайте спасателей.