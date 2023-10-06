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В Харькове из-за ракетного удара повреждено более 70 зданий, - горсовет

Харьков, Пятница 06 октября 2023 15:21
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В Харькове из-за ракетного удара повреждено более 70 зданий, - горсовет Фото: последствия ракетного удара по Харькову 6 октября (t.me/citykharkivua)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в результате российского ракетного обстрела сегодня утром было повреждено 72 здания в центральной части города. Почти все они - жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковского городского совета.

Так, уточнили местные власти, повреждения получили 69 жилых дома.

Согласно предварительным подсчетам, было повреждено 681 окно в квартирах и 107 - в местах общего пользования, а также 4 кровли.

Работники коммунальных служб проводят обследование построек, и уже осмотрели 12 объектов.

В Харькове в ближайшее время должны расчистить дороги, тротуары и дворы от последствий ударов.

Ракетный удар по Харькову

Сегодня, 6 октября, рано утром российские военные нанесли ракетный удар по центу Харькова. По предварительным данным, оккупанты для обстрела применили две баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Под ударом захватчиков были жилые дома в Киевском и Основянском районах города.

Согласно последним данным о жертвах и пострадавших, количество погибших составило 2 человека (среди которых ребенок), а ранения получили 30 граждан (в том числе 11-месячный мальчик).

Прокуратурой были начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову 6 октября - в материале РБК-Украина.

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харков ракетный удар
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