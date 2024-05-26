В Харькове спустя 16 часов после атаки потушили пожар в "Эпицентре" (фото)
В Харькове потушили пожар в гипермаркете "Эпицентр", который обстреляли российские оккупанты 25 мая. Пожар ликвидировали 16 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.
По его данным, огонь распространился более чем на 13 тысяч кв. м. Пожар ликвидировали через 16 часов после российской атаки.
В результате вражеского обстрела погибли 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими. На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория.
"У 10 граждан, родственников, уже обратившихся в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается", - отметил Клименко.
Глава МВД добавил, что все потерявшие связь с близкими могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников призывают сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации.
Фото: в Харькове потушили пожар в "Эпицентре" (t.me/Klymenko_MVS)
Удар по "Эпицентру" в Харькове
Вчера, 25 мая, Россия прицельно ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В результате атаки возник масштабный пожар.
Сообщалось, что из-за вражеской атаки погибли работники магазина. В момент обстрела в "Эпицентре" было много людей.
По состоянию на утро 26 мая известно, что из-за вражеских обстрелов погибли 12 человек, травмы получили 43 человека. По данным прокуратуры, десять жертв до сих пор не опознаны.
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