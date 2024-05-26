В Харькове спустя 16 часов после атаки потушили пожар в "Эпицентре" (фото)

В Харькове потушили пожар в гипермаркете "Эпицентр", который обстреляли российские оккупанты 25 мая. Пожар ликвидировали 16 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

По его данным, огонь распространился более чем на 13 тысяч кв. м. Пожар ликвидировали через 16 часов после российской атаки.

В результате вражеского обстрела погибли 12 человек, еще 43 травмированы. 16 человек считаются без вести пропавшими. На месте трагедии работает штаб следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория.

"У 10 граждан, родственников, уже обратившихся в полицию, отобраны биологические образцы. Установлены личности трех погибших. Идентификация тел продолжается", - отметил Клименко.

Глава МВД добавил, что все потерявшие связь с близкими могут обратиться к работникам штаба следственного управления или на 102. Родственников призывают сдавать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации.

Фото: в Харькове потушили пожар в "Эпицентре" (t.me/Klymenko_MVS)