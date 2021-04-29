"Харківміськгаз" виконав 150 реконструкцій з початку року

Послуга реконструкції мереж - це складний комплекс робіт. Реконструкція проводиться, якщо споживачу газу необхідно змінити місце розташування газових мереж, газового лічильника, котла чи колонки, замінити старе газове обладнання на нове, встановити додаткові газові прилади чи демонтувати існуючі.

Реконструкція передбачає кілька етапів: виготовлення технічних умов, розробку проекту, припинення газопостачання на період проведення робіт, демонтаж існуючих та монтаж нових елементів мережі. Далі потрібно перевірити реконструйовану мережу на міцність, герметичність, прийняти в експлуатацію і здійснити пуск газу.

Для того, щоб скористатися комплексною послугою з реконструкції від АТ "Харківміськгаз", клієнту необхідно звернутися із заявою у найближчий 104.ua Клієнтський простір. Тут клієнта зустріне персональний менеджер, який допоможе оформити необхідні документи, проконтролює усі етапи виконання робіт та допоможе підібрати газове обладнання. У персонального менеджера одразу можна замовити необхідне газове обладнання та його встановлення, укласти договір на сервісне обслуговування.

У компанії звертають увагу, що здійснювати заміну обладнання мають право виключно ліцензовані фахівці - самовільне втручання до системи газопостачання заборонено законом.