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"Харківміськгаз" під загрозою збитків через збої в роботі платформи добового балансування

Новини » Енергетика    06.03.2019 - 17:58
"Харківміськгаз" під загрозою збитків через збої в роботі платформи добового балансування
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Інформація, яка надходить від "Уртрансгазу", на платформі не має електронного підпису

Інформаційна платформа добового балансування "Укртрансгазу" продовжує працювати з численними збоями і помилками вже після її офіційного запуску 1 березня. Незважаючи на те, що під час більше 6 місяців тестування цієї платформи "Харківміськгаз" неодноразово повідомляв про ці недоліки розробників з "Укртрансгазу", помилки досі не усунуті. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Головний недолік застосування інформаційної платформи добового балансування в тому, що "Укртрансгаз" змінює алгоритм її роботи без попередження. З цього приводу "Харківміськгаз" неодноразово звертався не тільки до Оператора ГТС, але також і до НКРЕКП. Але досі з боку Оператора ГТС такі повідомлення ігнорувалися. Тому всі учасники ринку природного газу відчули не ефективність роботи інформаційної платформи АТ "Укртрансгаз". Не вирішення цих питань, ставлять під загрозу багатьох споживачів, які закріплені за постачальником і мають номінацію на відповідний період, але не зазначені у формі 9 як на відключення. Саме цього в тестовому режимі не було відпрацьовано. На сьогодні форма 9 надходить до Оператора ГРМ в різний час, і у неї дати відключення споживачів змінюються кілька разів на день. Це створює загрозу для безпечної роботи ГРМ і несанкціонованого відбору природного газу", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що інформація, яка надходить від "Уртрансгазу", на платформі не має електронного підпису, що не дає підтвердження її авторства при обміні, і дозволяє коригування будь датою невідомими особами.

За словами прес-служби, завдяки нормальній системі щоденного балансування споживачі природного газу можуть закривати свій баланс кожен день, а не чекати завершення місяця, як це відбувалося раніше. До того ж це спростить обмін інформацією і забезпечить точний облік заявленого та відібраного з газотранспортної системи регіону природного газу.

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