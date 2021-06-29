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"Харківміськгаз" провів інвентаризацію лічильників у 35 тисяч клієнтів

Автор: Марія Тарариєва

Контролери АТ "Харківміськгаз" за допомогою мобільного додатку "104.ua Контролери" проводять контрольну звірку показань вузлів обліку газу. За два місяці опрацьовано показання лічильників у 35 тисяч клієнтів компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"Використання додатку та контрольна фотофіксація дозволяють уникнути розбіжностей та привести показники лічильників газу у відповідність до фактичних нарахувань. Дані в онлайн режимі оновлюються у особовому рахунку клієнта", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, додаток "104.ua Контролери" дозволяє спростити процес контрольної звірки, яка триває всього декілька хвилин. У додатку контролер фіксує не тільки показники приладу обліку, а й його технічний стан.

Також у прес-службі наголосили, що візит працівників газорозподільної компанії є повністю безпечним для клієнтів. Усі контролери перед початком робочого дня проходять температурний скринінг та огляд медичного працівника, забезпечені усіма засобами індивідуального захисту.

"Щомісяця, з 1 по 5 число, споживачі газу передають до АТ "Харківміськгаз" показання газових лічильників. Це можна зробити зателефонувавши до контакт-центра, надіславши sms-повідомлення, внести дані через Особистий кабінет, або скористатись чат-ботами у Viber та Telegram", - йдеться у повідомленні.

Якщо показання з якихось причин не були відображені у Особовому рахунку, споживач може звернутись до "104.ua Клієнтського простору".

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Харківгаз