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"Харківміськгаз" проінвестував у модернізацію мереж близько 6,3 млн гривень

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Харків, Четвер 28 жовтня 2021 14:30
"Харківміськгаз" проінвестував у модернізацію мереж близько 6,3 млн гривень Газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

У 2021 році АТ "Харківміськгаз" інвестував понад 6,3 млн гривень у газорозподільну мережу Харкова. Фахівці компанії провели модернізацію і редизайн близько 2,5 км систем газопостачання для стійкої роботи в період опалювального сезону.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

Згідно з планом розвитку компанії, який є частиною довгострокової стратегії, фахівці "Харківміськгазу" протягом року модернізували 9 застарілих ШГРП на сучасні аналоги виробництва RGC Production, виконали повну реконструкцію двох ГРП із заміною зношеного обладнання, встановили одну нову засувку великого діаметру в газовому колодязі і п'ять кранів на газопроводах-вводах в житлових будинках.

"Модернізація газових мереж - комплекс заходів, спрямованих на підтримку безперебійної та безпечної роботи системи газопостачання міста Харкова, особливо в осінньо-зимовий період. На відповідні роботи виділяються кошти за тарифом на розподіл газу. Оновлені газові мережі будуть довгий час забезпечувати безпечний розподіл газу споживачам Харкова", - зазначає головний інженер АТ "Харківміськгаз" ігор Шухат.

В АТ "Харківміськгаз" закликають споживачів своєчасно оплачувати послугу з доставки природного газу, щомісяця до 20 числа. Таким чином, газова компанія зможе своєчасно спрямовувати кошти на поточні та капітальні ремонтні роботи, а також належне обслуговування мереж газопостачання та споруд на них, кажуть у прес-службі.

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