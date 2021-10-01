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"Харківміськгаз" з початку року встановив 6 нових ШГРП виробництва RGC Production

Автор: Марія Тарариєва

З початку року АТ "Харківміськгаз" встановив шість нових шафових газорегуляторних пунктів виробництва RGС Production. Сучасні ШГРП замінили тридцятирічне зношене обладнання. Нові шафові газорегуляторні пункти забезпечують стабільну і безперебійну подачу газу більше тисячі клієнтам компанії.

Про це повідомляє прес-служба "Харківміськгазу".

"Сучасне обладнання оснащене сучасною автоматикою і якісними італійськими регуляторами тиску. Його використовують для одно- або двоступеневого зниження тиску газу: з високого на середнє, і з середнього на низьке, що підтримує коректну і безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що незалежно від обсягів використання газу, нові ШГРП не тільки автоматично підтримують постійний вихідний тиск, але і попереджають його перепад, що робить подачу газу стабільною 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Крім того, дане обладнання укомплектовано спеціальними фільтрами, які очищають блакитне паливо перед його подачею споживачам.

"Заміна ШГРП є частиною плану розвитку компанії. Такі роботи фінансуються за рахунок тарифу з розподілу газу, тому своєчасна оплата послуги доставки газу нашим споживачам гарантує утримання газорозподільних мереж та обладнання на них у належному стані", - йдеться у повідомленні.

До кінця 2021 АТ "Харківміськгаз" планує встановити ще три нових ШГРП.

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ХарківГаз