"Харківміськгаз": більшість викликів аварійної служби пов’язані з витоком газу

"Найрозповсюдженішими причинами витоків газу є відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж та самовільне втручання споживачів у системи газопостачання, зокрема, заміна газових приладів. Власники житла, ОСББ, відповідно до закону, зобов'язані підписати договір на проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж системи газопостачання. Здійснювати відповідні роботи може компанія, яка має необхідні дозволи на роботи з газовим обладнанням, матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах і приватних будинках відповідальні власники, за загальні мережі в багатоповерхівках – балансоутримувач (ОСББ, керуюча компанія або інше підприємство, яке надає послугу з утримання будинку).

"Законом "Про житлово-комунальні послуги" визначено, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках здійснюється за рахунок співвласників такого багатоквартирного будинку. А управитель багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, інша уповноважена співвласниками особа мають укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи або іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що фактично, внутрішньобудинкові мережі – це всі газові мережі від вентилю на вході в будинок: газові труби на фасадах будинків та всередині приміщень, підключене до них обладнання.

"Отримати консультацію стосовно технічного обслуговування та підписати договір можна у 104.ua клієнтських просторах, за адресами: Гімназійна набережна 18а та пр-т Архітектора Альошина,5", - йдеться у повідомленні.