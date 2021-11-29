"Харківміськгаз": 1350 споживачів замовили реконструкцію газових мереж

"Попит на енергоефективне обладнання поступово зростає. Зокрема, на доступні та економічні котли марки "104.ua", "Baymak" "DemirDokuM", "Данко", які вже придбали близько 200 споживачів. Для якісного проведення реконструкції внутрішньобудинкових систем газопостачання слід враховувати індивідуальні характеристики кожного домоволодіння і потреб споживачів. Розібратися з питанням технічних умов реконструкції допоможуть в 104.ua Клієнтському просторі", - розповідає менеджер з регіонального розвитку "104.ua" Юлія Гребенюк.

У прес-службі зазначили, що в 104.ua Клієнтському просторі кожен клієнт компанії може отримати комплексну консультацію персонального менеджера про порядок виконання реконструкції, укладення договорів на розподіл газу, здійснення перерахунку за газопостачання, а також придбати і встановити газове обладнання.

Послуга з реконструкції та встановлення газових приладів надається фахівцями АТ "Харківміськгаз", оскільки проводити газонебезпечні роботи можуть тільки фахівці, які мають відповідну ліцензію.

"Проводити заміну застарілого обладнання необхідно максимум раз на 15 років. Зокрема, старі котли з часом зношуються, збільшуючи витрату обсягів газу. Оновлення внутрішньобудинкових газових мереж за допомогою більш сучасних і нових газових приладів більш економічно вигідно і енергоефективно", - йдеться в повідомленні.