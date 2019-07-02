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"Харківгаз" уклав 2 тис. договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж

Новини » Енергетика    02.07.2019 - 17:20
"Харківгаз" уклав 2 тис. договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж
Ілюстративне фото (104.ua)

Для безаварійної роботи газових мереж і обладнання необхідно проводити їх технічне обслуговування щороку

На червень поточного року в Харківській області укладено близько 2 тис. договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Активно укладають договори споживачі в Зміївському та Куп'янському підрозділах. Про це повідомляє прес-служба "Харківгазу".

Зараз власники і балансоутримувачі будинків можуть самостійно вибрати спеціалізовану організацію, яка має відповідний державний дозвіл і буде виконувати обслуговування будинкових газових мереж і приладів. З прийняттям низки законодавчих актів, а саме Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказу Міністерства регіонального розвитку № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексу газорозподільних систем така послуга стала ринковою і надається на підставі укладених договорів.

"Газ - вибухонебезпечна речовина, тому важливо, щоб система газопостачання перебувала в справному технічному стані. Якщо споживач не бажає обслуговувати систему газопостачання в будинку і не укладає договір, він створює ризик аварійної ситуації для себе і своїх сусідів ", - зазначив головний інженер АТ "Харківгаз" Ігор Яковенко.

За словами прес-служби, для безаварійної роботи газових мереж і обладнання необхідно проводити їх технічне обслуговування щорічно.

"Вартість послуг з технічного обслуговування АТ "Харківгаз" визначається для кожного окремого споживача і залежить від наявних газових приладів у будинку, транспортних витрат. Для отримання необхідних консультацій або укладення договору з газовою компанією, споживачі природного газу можуть звернутися в центри обслуговування клієнтів АТ "Харківгаз", - йдеться в повідомленні.

АТ "Харківгаз" сподівається, що до початку опалювального сезону власники і балансоутримувачі встигнуть вибрати спеціалізовану організацію, укласти договір на технічне обслуговування та підготують свої будинки до безпечного використання газу в зимовий період.

"Згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку № 190 від 27 липня 2018 року, у багатоквартирних будинках витрати на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем газопостачання повинні включатися до складу витрат на утримання будинку. Відсутність регулярного технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж призводить до погіршення їх стану та підвищує ризик виникнення аварійних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

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