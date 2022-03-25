RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Харківгаз" відновив газопостачання у двох населених пунктах після обстрілу

Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

АТ "Харківгаз" відновив газопостачання після ракетного обстрілу. Російські окупанти випустили чотири ракети в одному з міст у Харківській області. Інше місто – обстріляли з артилерії. Вже зранку харківські газовики приступили до відновлювальних робіт в обох населених пунктах.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"За день робіт спеціалістам АТ "Харківгаз" вдалося відновити газопостачання до 40 приватних будинків. Там де господарі евакуювалися – газопостачання буде відновлене після їх повернення", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за добу 24 березня газовикам вдалося відновити доставку газу до майже 1 300 домогосподарств в Харківській, Запорізькій, Сумській, Київській і Дніпропетровській областях. З початку війни окупанти позбавили газу понад 300 000 домогосподарств по всій Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківРГКГаз