"Харківгаз" успішно провів водневі випробування на обладнанні RGC Production

"Проведений експеримент є частиною водневого проекту Регіональної газової компанії. Мета якого підготувати газорозподільну систему України до транспортування екологічних видів енергії", - йдеться у повідомленні.

Випробування пройшли на спеціальному полігоні у м. Чугуїв, де було встановлено п’ять ШГРП виробництва RGC Production.

"Обладнання RGC Production унікальне і відповідає стандартам якості, завдяки співпраці з міжнародними бізнес-партнерами - виробниками комплектуючих. Зокрема, усі ШГРП, які сьогодні брали участь в експерименті, обладнані італійськими регуляторами Pietro Fiorentini, які мають сертифікат на роботу з 20% сумішшю водню", - зауважив керівник проекту RGC Production Олександр Волович.

За словами прес-служби, усе обладнання, яке брало участь у експерименті, успішно пройшло тестування газоводневою сумішшю. Нагляд за процесом тестування продукції RGC Production здійснювали спеціалісти світового лідера з сертифікації і контролю якості процесів та продуктів Бюро Верітас (Bureau Veritas).

"У європейських країнах водень розглядається як майбутнє енергетичної сфери. Використання Н2 дозволяє уникнути викидів у атмосферу вуглекислого газу. Крім того, водень має вищу енергоємність, ніж природний газ і саме це робить його паливом майбутнього. Воднева енергетика - один із головних трендів розвитку сучасної європейської енергетики", - розповів технічний директор АТ "Харківгаз" Артем Ільєнко.

У прес-службі також зазначили, що перші експерименти з використання водню у газорозподільних мережах Харківської області розпочалися у серпні минулого року. Для стартових випробувань застосували газову суміш із 99% концентрацією водню. Під час наступних етапів, було використано суміш водню та метану у пропорціях 50/50% та 80/20%.

"Слід зазначити, що за останній рік були проведені у тому числі і вогневі випробування на діючих газових приладах. Тобто питання згоряння газоводневих сумішей вже вивчено, - повідомив Ігор Гоцик, заступник керівника водневих проектів Регіональної газової компанії. Попередні результати говорять про те, що навіть наявні газорозподільні мережі здатні працювати з газоводневою сумішшю з вмістом водню до 10%".