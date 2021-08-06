"Харківгаз": теплопостачальні підприємства за рік збільшили борги на 52%

"У 2021 році підприємства, які виробляють тепло для потреб населення, продовжили нарощувати заборгованість за розподіл газу перед АТ "Харківгаз". Якщо на початок липня сума боргів становила 16,7 млн гривень, то цього року вона перевищила 25 млн гривень. Серед найбільших боржників за послуги розподілу газу ТОВ "Нафтогазовидобувна компанія", КП Теплових мереж, КП "Теплоенерго" м.Лозова, ОІТЦ КП", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу АТ "Харківгаз" та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється велика частина робіт з ремонтів та модернізації об'єктів газорозподільної системи, заміни ділянок газопроводів. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільних доставок газу протягом опалювального сезону всім категоріям споживачів.

Так само через системні неплатежі з боку виробників тепла для потреб населення газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно задіяні в проектах редизайну і модернізації газових мереж, що належать державі.

"Третю частину коштів, що надходять за послуги доставку газу, оплачують підприємства ТКЕ. Тому зниження рівня розрахунків з боку теплопостачальних компаній негативно позначаються не тільки на внутрішньому фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на його контрагентах. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться в повідомленні.