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"Харківгаз Збут" забезпечив рекордно високий рівень розрахунків з "Нафтогазом"

Новини » Енергетика    18.06.2019 - 13:00
"Харківгаз Збут" забезпечив рекордно високий рівень розрахунків з "Нафтогазом"
Ілюстративне фото (104.ua)

Рівень розрахунків регіону з "Нафтогазом" збільшився на 30%

У цьому році ТОВ "Харківгаз Збут" досяг рекордно високого показника розрахунків з НАК "Нафтогаз України" на рівні 87%, побутовими споживачами за використаний природний газ. Це пов'язано з активною роботою "Харківгаз Збуту" з клієнтами компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Протягом п'яти місяців газова компанія надала жителям регіону понад 330 тис. консультацій по особових рахунках, близько 200 тис. повідомлень про необхідність самостійно сплатити існуючі борги, відкрила два додаткових онлайн-сервіси для оплати за газ без черг та в зручний для споживачів час, спрямувала понад 10 тис. доручень на відключення домоволодінь боржників.

"При оплаті за газ побутовими споживачами, кошти надходять на рахунок ТОВ "Харківгаз Збут" із спеціальним режимом використання в державному "Ощадбанку". Далі банк розподіляє їх між учасниками газового ринку. Основну частину коштів споживачів - близько 90%, "Ощадбанк" перераховує на рахунки групи "Нафтогаз", - йдеться в повідомленні.

З початку року на рахунки НАК "Нафтогаз України" було направлено 3,2 млрд гривень, сплачених мешканцями Харкова та області за газ. За словами прес-служби, завдяки щоденній роботі ТОВ "Харківгаз Збут" з клієнтами компанії, рівень розрахунків регіону з "Нафтогазом" збільшився на 30%.

"ТОВ "Харківгаз Збут" щодня проводить тисячі консультацій споживачів, щоб забезпечити надходження коштів НАК "Нафтогаз України". Але є фактори, які не залежать від газової компанії", - зазначила начальник відділу розрахунків ТОВ "Харківгаз Збут" Тетяна Харченко.

У компанії також відзначили, що підвищити досягнутий рівень розрахунків за спожитий природний газ можливо у разі встановлення обгрунтованих норм споживання та скасування обмежень на приведення обсягів використаного газу до стандартних умов.

"Сьогодні НАК "Нафтогаз України" передає природний газ для потреб жителів Харківської області приведений до стандартних умов. У той же час, державний регулятор - НКРЕКП забороняє виставляти ці обсяги газу до оплати побутовим споживачам. У випадку усунення цих регуляторних помилок, за підрахунками фахівців ТОВ "Харківгаз Збут", рівень розрахунків регіону з "Нафтогазом" за спожите блакитне паливо складе 99%", - йдеться в повідомленні.

Від початку року контакт-центр "Львівгазу" опрацював 1,4 млн звернень споживачів Рівень розрахунків "Сумигаз Збут" з постачальником газу сягнув 96%
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