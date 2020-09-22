"Харківгаз" ліквідував понад 600 ушкоджень газових мереж

Для стабільного і безаварійного забезпечення природним газом споживачів Харківської області в опалювальному сезоні, фахівцями АТ "Харківгаз" проведено комплексне приладове обстеження (КПО) більше 2 тисяч км газових мереж. При обстеженні відремонтовано близько 600 пошкоджень ізоляції та локалізовано 40 витоків газу на розподільних газопроводах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"При комплексному приладовому обстеженні визначається місце знаходження та глибина закладання газопроводу (для підземних), герметичність газопроводів, здійснюється обстеження газопроводів на наявність корозії, визначається стан захисного ізоляційного покриття і електропотенціалу для підземних сталевих газопроводів. КПО газопроводу здійснюють по всій його довжині. Терміни комплексних перевірок залежать від термінів та умов експлуатації газопроводів. Чим старше газопровід, тим частіше потрібно проводити його комплексне-приладове обстеження. Позачергове КПО проводиться для газопроводів у випадку, якщо строк експлуатації перевищує: для сталевих газопроводів 40 років, для поліетиленових 50 років. Не рідше ніж раз у 5 років - при тривалості експлуатації до 25 років та не рідше ніж раз на 3 роки - при експлуатації понад 25 років. Щорічно - якщо газопроводи включені в план капітального ремонту або заміни", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, у цьому році заплановано провести КПО майже 4 тисяч км газопроводів. На початок вересня проведено приладове обстеження понад 60% газових мереж.

"З серпня обстежити газові мережі Харківської області на витоку газу почала перша пересувна мобільна лабораторія АТ "Харківгаз". Сучасний автомобіль лабораторії - Toyota Hilux обладнаний приладами, що дозволяють визначити витоку газу. Ці прилади фіксують найменшу концентрацію газу на відстані 8 метрів при швидкості руху автомобіля до 40 км на годину", - йдеться в повідомленні.

За місяць роботи екіпаж лабораторії перевірив газопроводи в Харківському, Зміївському, Дворічанському районах. Під час обстежень виявлено та усунено 38 витоків газу.

"Крім комплексного приладового обстеження, спеціалісти АТ "Харківгаз" проводять заміну зношених ділянок газопроводів. Це необхідно, щоб старі газопроводи не стали причиною відсутності газу у побутових споживачів і підприємств у період зимової завантаженої роботи газових мереж. Ділянки газопроводів довжиною від 100 до 700 метрів змінюються у Дворічанському, Шевченківському, Ізюмському, Куп'янському, Балаклійському та Зміївському районах", - йдеться в повідомленні.