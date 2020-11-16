У Харкові в будівлі школи знайшли бойову отруту

У Харкові в одній зі шкіл на Харківській набережній сьогодні знайшли колбу з бойовою отрутою. Колба з небезпечною речовиною лежала у старому димоході шкільної будівлі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Як розповіли у поліції, під час ремонтних робіт у школі знайшли дві запаяні колби з зеленим порошком. На одній з них було маркування "Адамсіт" - це бойова отруйна речовина.

Після виявлення небезпечної речовини з будівлі школи евакуювали 380 людей. Ніхто з них не постраждав.

Колби з речовиною вилучили фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб знищити її.

Зазначимо, вдихання розпорошеного "Адамсіта" викликає чхання, нежить, біль у грудях та блювання. Він застосовувався в ході боїв під час Першої світової війни.

Нагадаємо, у Києві сьогодні евакуювали понад тисячу людей з будівлі КМДА. Поліція отримала анонімне повідомлення про мінування столичної адмінбудівлі.