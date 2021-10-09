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У Харкові замінували "ковідні" лікарні та супермаркет

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харкові повідомили про мінування семи "ковідних" лікарень і одного з супермаркетів. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал АТН.

За його даними, близько 13:00 в поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про мінування семи міських лікарень і одного супермаркету.

На місце виїхали оперативно-слідчі групи та вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.

У пресслужбі Харківської ОДА зазначили, що незважаючи на анонімні повідомлення про мінування, в медустановах допомога хворим надається в повному обсязі.

"Ніхто з хворих не постраждав. Медики працюють повноцінно. На процес госпіталізації хворих з коронавірусом ця ситуація не вплинула", - цитує заяву ОДА видання"Об'єктив".

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