У Харкові "замінували" ще два виші

У Харкові у понеділок, 24 червня, шукають вибухівку ще у двох вищих навчальних закладах. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Зокрема, йдеться про Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка та Харківський національний медичний університет.

"Перевіряти інформацію виїхали працівники слідчо-оперативних груп та вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян. Повідомлення про закладення вибухівки у вищих навчальних закладах на вулиці Алчевських та проспекті Науки надійшли до поліції 24 червня", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зараз триває огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування навчальних закладів на вулиці Маршала Бажанова і проспекті Науки. Зокрема, мова йде про Харківський національний університет радіоелектроніки та Харківський національний університет міського господарства імені А.М. Бекетова.

Як писало РБК-Україна раніше, Харків минулого тижня відзначився масовими "мінуваннями". 18 червня там перевірили 38 об'єктів, з яких евакуювали в цілому майже 2000 осіб. Зазначалося, що місцева поліція кваліфікувала цей інцидент як терористичний акт.