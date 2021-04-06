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В Харкові "замінували" два торгівельні центри, евакуювали більше 1 700 людей

Автор: Инна Собора

У Харкові повідомили про мінування двох торгівельних центрів. Під час перевірки інформації правоохоронці евакуювали 1 739 людей.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківської області.

Так, повідомлення про те, що у торгівельних центрах, розташованих на вулиці Героїв Праці та проспекті Гагаріна, закладена вибухівка, надійшло на електронну пошту поліції 6 квітня.

В торговельному центрі на вулиці Героїв Праці поліцейські оглянули 14027 кв. метрів приміщень та 100 кв. метрів прилеглої території. При цьому евакуювали 539 осіб.

На проспекті Гагаріна оглянуто 20 тисяч кв. метрів приміщень та 700 кв. метрів прилеглої території. Там евакуювали 1200 осіб.

Вибухівки не знайшли. Інформація внесена до Єдиних обліків територіальних підрозділів поліції.

Нагадаємо, учора у Харкові обстежили три торгові центри після повідомлення про мінування. Евакуювали майже 2,5 тисячі персоналу і відвідувачів.

РБК-Україна писало, що минулого тижня в Києві повідомили про замінування урядового кварталу.

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Новини України мінуванняХарків
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