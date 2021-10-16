У Харкові "замінували" чотири торгові центри

У Харкові повідомили про мінування торгових центрів. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції в Харківській області.
Близько 20: 30 в поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про мінування чотирьох торгових центрів.
На місце виїхали оперативно-слідчі групи та вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.
Нагадаємо, вдень 9 жовтня до поліції надійшло повідомлення про мінування семи "ковідних" лікарень і одного з супермаркетів. Інформація не підтвердилась.