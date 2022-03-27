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У Харкові затримали чоловіка, який торгував "гуманітаркою". Йому загрожує 3 роки в’язниці

Фото: в Харкові затримали чоловіка, який торгував "гуманітаркою" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Шевченківському районі Харкова правоохоронці затримали чоловіка, який біля супермаркету торгував товарами, призначеними для гуманітарної допомоги. За цей злочин йому загрожує 3 роки в’язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, для з’ясування усіх обставин події правопорушника разом з товаром доставили до відділу поліції.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину та затримали в порядку ст. 208 КПК.

Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про всі випадки торгівлі гуманітарною допомогою.

Так, при виявленні торгівлі гуманітарною допомогою, необхідно повідомляти до поліції за номером 102 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Фото: в Харкові затримали чоловіка, який торгував "гуманітаркою" (facebook.com/police.kharkov)

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