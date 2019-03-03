У Харкові вибухнув газовий балон, є загиблий

В результаті вибуху загинув 54-річний працівник організації

На улице Радиотехнической в Харькове произошел взрыв газового баллона на автомобиле, который принадлежит коммунальному хозяйству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода. В результате взрыва погиб 54-летний работник организации.

Кроме того, информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: место происшествия

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 28 сентября 2018 года произошел взрыв на территории частного дома.

РБК-Украина сообщало, что в оккупированном поселке Георгиевка в Луганской области в результате взрыва гранаты пострадали 4 человека.