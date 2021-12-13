У Харкові виявлено близько 10 тисяч порушень правил безпеки систем газопостачання

"Із загальної кількості - понад 8 тисяч випадків непридатності димових та вентиляційних каналів, 300 - самовільного втручання споживачів у систему газопостачання та 50 випадків несправності в роботі автоматики безпеки. Крім зазначених видів порушень, найбільш поширені самовільна заміна і перенесення газових приладів, самовільне підключення до системи газопостачання після відключення, несанкціоноване приєднання до газорозподільної системи", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що недотримання правил безпеки може призвести до нещасних випадків, зокрема, до витоків газу, отруєння чадним газом, пожеж та вибухів.

"Подібні випадки не поодинокі, тому закликаємо споживачів не допускати самовільного втручання в систему газопостачання та самовільного підключення газових приладів, а звертатися до фахівців, які мають на це дозвіл", - підкреслює заступник головного інженера групи припинення та відновлення розподілу природного газу Андрій Семінахін.

За словами прес-служби, у разі виявлення таких інцидентів газова компанія припиняє газопостачання, адже це ризик життя та здоров'я мешканців домоволодіння. Після того, як споживачі усунуть порушення, газопостачання буде відновлено.