У Харкові ворог обстріляв дитячу лікарню і був знищений, - Синєгубов

За словами Синєгубова, бойові дії велися з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону Харкова з боку Високого.

"В результаті "ворог зазнав дуже великих втрат. Більше ста одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів. Наші воїни героїчно відстоюють кордони міста Харків. Ми перекриваємо всі напрями", - зазначив очільник області.

За словами Синєгубова, артилерія працювала по соціальній інфраструктурі, снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню. Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. Є постраждалі.

"Вночі працювали диверсійно розвідувальні групи ворога. Їх мета - завербувати цивільне населення, визначити цілей та закладок електронних міток для ворожої артилерії. Окупанти працюють групами від двох до п’яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліцію або військових", - закликав голова ОДА.

Він додав, що в адміністрації фіксують всі випадки пошкоджень газогонів, електромереж, водогонів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області. Ремонтні бригади вже приступили до аварійних робіт.

"Харківська обласна військова адміністрація під моїм керівництвом працює в посиленому режимі відповідно до умов воєнного стану, і головне - ми в місті Харків", - запевнив Олег Синєгубов.