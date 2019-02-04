У Харкові зросло споживання природного газу, - "Харківміськгаз"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У 2018 року компанією протранспортовано понад 1,5 млн куб. м газу

За підсумками 2018 року споживання природного газу в Харкові збільшилося на 8,2% порівняно з 2017 роком. Збільшення обсягів розподіленого природного газу зафіксовано для всіх категорій споживачів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Харківміськгаз".

В 2018 року компанією протранспортовано понад 1,5 млн куб. м газу. Це майже на 114 млн куб. м більше, ніж у 2017 році.

За словами прес-служби, найбільше зростання обсягів споживання показали побутові споживачі міста і підприємства теплокомуненерго. Вони збільшилися на 8,9% і на 11% відповідно. Така тенденція обумовлена аномально низькою температурою повітря в березні минулого року і раннім настанням холодів наприкінці минулого року.

"Промислові підприємства збільшили споживання на 8,2% або більше 13 млн кубометрів. Не відставали і релігійні організації, які додали близько 8%. Зростання обсягів розподілу природного газу очікувано призвело і до зростання заборгованості за послуги з розподілу. Тільки заборгованість КП "Харківські теплові мережі" на кінець року перевищила 120 млн. гривень", - йдеться в повідомленні.