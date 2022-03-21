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У Харкові відновлюють водопостачання міста

Фото: Аварійні роботи "Харківводоканалу" (facebook.com/vodokanal.kharkov.ua)
Автор: Антон Федорців

Водопровідні мережі у Харкові наповнюються водою після відновлення роботи насосних станцій комунального підприємства "Харківводоканал".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Харків".

Комунальники зуміли відновити водопостачання міста в непростих умовах. Разом із тим, через низький тиск в окремих районах Харкова мешканців міста просять ділитися водою із сусідами.

"Комунальне підприємство "Харківводоканал" повідомляє, що після усунення пошкодження на ЛЕП, насосні станції підприємства знову працюють у плановому режимі, мережі водопостачання наповнюються водою. Водопостачання частини будинків здійснюється зі зниженим тиском", – заявили в підприємстві.

До слова, колишній в'язень нацистських концтаборів загинув внаслідок російського удару по Харкову.

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