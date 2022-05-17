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У Харкові відновлюють роботу ЦНАПів. Але список послуг поки обмежений

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Харків, Вівторок 17 травня 2022 21:39
У Харкові відновлюють роботу ЦНАПів. Але список послуг поки обмежений Фото: Центр надання адміністративних послуг у Харкові (dozvil.kh.ua)
Автор: Антон Федорців

Центри надання адміністративних послуг 18 травня запрацюють у Харкові після тижнів під обстрілами РФ. Про новий крок міста до нормалізації життя розповів міський голова Ігор Терехов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Харківської міськради у Facebook.

Після відновлення напередодні роботи громадського транспорту в Харкові вирішили відкрити ЦНАПи. У "Прозорих офісах" надаватимуть соціальні послуги.

"На жаль, через війну ми поки що не зможемо надавати всі послуги, як це було до 24 лютого. Але деякі з них будуть доступні вже із завтрашнього дня. Зокрема це стосується будівництва та частини послуг у сфері реєстрації місця проживання. Також у "Прозорих офісах" Салтівського, Шевченківського та Київського районів буде представлено весь спектр послуг Пенсійного фонду України", – йдеться в заяві Терехова.

Із часом список послуг обіцяють розширювати. Містян закликали слідкувати за оновленнями на мережевих ресурсах міської ради та самих ЦНАПів.

Нагадаємо, що міський голова Терехов анонсував відновлення роботи метро в Харкові.

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Харків ЦПАУ Ігор Терехов
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