У Харкові відновлюють лікарню для чорнобильців, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Лікарня була без капремонту 30 років

Голова Харківської ОДА Юлія Світлична разом із представниками громадських організацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС ознайомилась із результатами ремонту операційного блоку, реанімації та фізіотерапії в обласній лікарні для чорнобильців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

"Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення практично 30 років був без капітального ремонту. Ми почали його ремонтувати. Минуло трохи понад півроку, а вже відремонтовано відділення функціональної діагностики, реанімаційний та операційний блоки, замінено дах і всі внутрішні комунікації. Тільки цього року закуплено 46 одиниць медичної техніки та обладнання", - повідомила Світлична.

В.о. директора Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту населення Ірина Пирогова зазначила: в реанімації та операційних не просто провели ремонт, ці відділення повністю укомплектували.

"Ми отримали наркозну станцію, апарат штучної вентиляції легенів, апарат УЗД, відеогастроколоноскоп, а також хірургічні столи, безтіньові лампи в операційну, функціональні ліжка, монітори, шприцеві насоси тощо. Величезне спасибі голові ХОДА Юлії Світличній, обласній адміністрації, обласній раді - за те, що повернулися обличчям до людей, створили їм умови для лікування й одужання", - сказала Пирогова.

Світлична повідомила, що роботи в лікарні для чорнобильців продовжаться. Фінансування з обласного бюджету вже виділено. Також триває робота щодо залучення коштів міжнародних організацій.

"Ремонтувати диспансер будемо комплексно. Продовжимо роботи та повністю відновимо медичний заклад. Тому що це не просто питання соціальних гарантій. Це питання справедливості", - підкреслила керівник області.