RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харкові звільнили заступника мера з ЖКГ, підозрюваного в корупції

Автор: Анна Полисученко

У Харкові звільнено з посади заступника Харківського міського голови - директора Департаменту житлово-комунального господарства міськради Семена Сироту. Відповідне розпорядження підписав секретар міськради Ігор Терехов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міськради.

Сирота написав заяву за власним бажанням. Тимчасово виконувати обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства з 7 жовтня буде Віталій Мірошник, який є першим заступником директора департаменту.

Чиновник на своїй сторінці в Facebook пояснив, що написав заяву на звільнення у зв'язку з перенесеною операцією на серце.

Сирота з 2016 року фігурує у кримінальному провадженні про розтрату та привласнення майна та зловживання службовим становищем. За даними слідства, КП "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" уклало угоду про купівлю спецмашин. Приватна фірма отримала 5 млн гривень, але транспорт на підприємство Сироти так і не надійшов. Коли ситуацією зацікавилася прокуратура, комунальники все ж купили вживані машини. Справа досі розглядається в суді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків