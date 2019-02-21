У Харкові знову встановили високі ціни на проїзд

Мерія у закритому режимі знову встановила високу вартість проїзду

Исполнительный комитет Харьковского горсовета в закрытом режиме принял новое решение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном электротранспорте. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание "Newsroom".

Указано, что информация о заседании была обнародована лишь после его завершения.

Фото: документы

Из документов, опубликованных в Едином реестре актов горсовета, следует, что исполком внес изменения в свои же решения от 6 февраля. При этом цены остались неизменными: шесть гривен за поездку в трамвае или троллейбусе и восемь - за проезд в метро.

Вместе с тем в документе появились пункты о динамических тарифах, которые должны быть разработаны коммунальщиками. Новая редакция документов вступает в силу с момента официального обнародования.

При этом в "Харьковском антикоррупционном центре" подчеркивают, что исполком пошел на очередное нарушение. В организации отметили, что изложение в новой редакции нормативно-правового акта, действие которого приостановлено - юридически ничтожно.

Напомним, прокуратура открыла уголовное дело по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом о повышении тарифов на проезд в метрополитене и городском наземном электротранспорте.

Как писало РБК-Украина ранее, с 7 февраля проезд в харьковском метрополитене подорожал до 8 гривен, в городском электротранспорте - до 6 гривен.

Подчеркнем, Харьковский окружной административный суд во вторник, 19 февраля, своим решением приостановил решение исполкома горсовета Харькова о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.