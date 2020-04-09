У Харкові рівень розрахунків за доставку газу в березні склав 50%

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Клієнти АТ "Харківміськгаз" мають всі можливості оплатити рахунки за доставку під час карантину дистанційно

У березні половина клієнтів "Харківміськгаз" вчасно заплатили за послуги з розподілу природного газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В умовах карантину, коли сім'ї знаходяться вдома і цілодобово користуються газом та іншими комунальними послугами, важливість безвідмовної роботи всієї критичної інфраструктури зросла в рази. Працівники АТ "Харківміськгаз" роблять все, щоб забезпечити безперебійне та безаварійне газопостачання, сподіваючись на розуміння та підтримку споживачів", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в цих умовах клієнти АТ "Харківміськгаз" мають всі можливості оплатити рахунки за доставку під час карантину дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android і iOS, а також вайбер-бот. Для споживачів АТ "Харківміськгаз" екстрено розроблено експрес-реєстрація, яка дозволяє автоматично згенерувати Особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо зателефонувати зі смартфона в контакт-центр за телефоном 067 01 07 104 і повідомити оператору номер особового рахунку (він у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач отримає СМС логін і пароль до нього.

У прес-службі також зазначили, що незважаючи на карантин аварійно-диспетчерська служба продовжує працювати, щодня, 24 години в добу 7 днів в тиждень. Вони продовжують виїжджати на виклики споживачів природного газу. Також працюють інші служби, які підтримують безперебійне та безаварійне газопостачання в місті. За словами прес-служби, проводиться вся необхідна робота, щоб під час карантину в будинках споживачів був газ. Фахівці Центру обслуговування клієнтів АТ "Харківміськгаз", які зараз працюють дистанційно, надають консультації клієнтам по телефону контакт-центру.

"Закликаємо споживачів, які мають можливість оплачувати послуги газопостачання вчасно. Ці кошти необхідні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків. Споживачі оперативно можуть завантажити рахунку для оплати послуг доставки в особистих кабінетах на сайті 104.ua і в viber-бот", - йдеться в повідомленні.