У Харкові на вулиці затримали мандрівницю з РФ: що знайшли у її телефоні
У Харкові поліцейські затримали жінку, яка не приховувала своєї прихильності до руського миру. Вона фотографувала наслідки обстрілів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
У неділю, 29 травня, у Харкові перехожі зателефонували на лінію "102". Вони повідомили, що жінка неодноразово висловлювалася вбік ЗСУ і прославляла "руський мир".
"У телефоні у жінки правоохоронці виявили фото зруйнованої інфраструктури міста, а також її висловлювання про те, що українці нібито самі обстрілюють свої міста. Сама вона не заперечувала своєї позиції", - розповіли патрульні.
Під час перевірки вони встановили, що жінка нещодавно повернулася з-за кордону. Вона встигла побувати у кількох країнах, зокрема Росії.
Жінку затримали.
Як повідомлялося, у Харківській області викрили жителя, який співпрацював зі спецслужбами Росії. Він передавав дані щодо українських військових.
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