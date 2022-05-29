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У Харкові на вулиці затримали мандрівницю з РФ: що знайшли у її телефоні

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Харків, Неділя 29 травня 2022 17:39
У Харкові на вулиці затримали мандрівницю з РФ: що знайшли у її телефоні Фото: у Харкові затримали любительку "руського миру" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Харкові поліцейські затримали жінку, яка не приховувала своєї прихильності до руського миру. Вона фотографувала наслідки обстрілів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

У неділю, 29 травня, у Харкові перехожі зателефонували на лінію "102". Вони повідомили, що жінка неодноразово висловлювалася вбік ЗСУ і прославляла "руський мир".

"У телефоні у жінки правоохоронці виявили фото зруйнованої інфраструктури міста, а також її висловлювання про те, що українці нібито самі обстрілюють свої міста. Сама вона не заперечувала своєї позиції", - розповіли патрульні.

Під час перевірки вони встановили, що жінка нещодавно повернулася з-за кордону. Вона встигла побувати у кількох країнах, зокрема Росії.

У Харкові на вулиці затримали мандрівницю з РФ: що знайшли у її телефоні

Жінку затримали.

Як повідомлялося, у Харківській області викрили жителя, який співпрацював зі спецслужбами Росії. Він передавав дані щодо українських військових.

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