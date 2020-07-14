У Харкові за добу випала рекордна кількість опадів

На метеостанції Харкова внаслідок сильних дощів випало 87 мм опадів. Це найбільший добовий показник за весь період спостережень.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Там розповіли, що з вечора 13 липня і до 9 години ранку 14 липня по Харкову та області пройшли сильні дощі.

"За 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів не тільки для липня, а й в цілому для станції за весь період спостережень. Минулий рекорд був зафіксований у липні далекого 1881 року і складав 83 мм", - йдеться у повідомленні.

Найбільше опадів - 104 мм - випало на метеостанції Слобожанське у 50 км на південний схід від Харкова.

У гідрометцентрі попередили про високу ймовірність дощу протягом поточного дня. Відповідно, сумарна кількість опадів до кінця доби може збільшитися.

"Для лісостепової зони такі інтенсивні опади є рідкісним явищем. Причиною таких рясних опадів стало проходження через територію області хвилі на холодному фронті, за рахунок чого розвивалась інтенсивна конвекція. Оскільки повітряні течії на висотах були дуже слабкими, то зона опадів стояла майже нерухомо над центральними районами області", - пояснили у гідрометцентрі.

Нагадаємо, у Харкові 13 липня пройшла сильна злива, вода заблокувала рух транспорту, а деякі автомобілісти залишилися замкненими в своїх машинах.