У Харкові суд взяв під варту поліцейського, який шпигував для РФ

У Харкові Київський районний суд взяв під варту співробітника Головного управління Нацполіції Харківської області, завербованого спецслужбами РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Поліцейського підозрюють в державній зраді. За інформацією прокуратури, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення застави.

Як повідомив представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк, поліцейський був завербований на території м.Бєлгород РФ кадровим офіцером Головного управління Генштабу Збройних сил РФ на основі лояльного відношення до політики РФ.

За його словами, співробітник Нацполіції використовував своє службове становище для збору і передачі своєму російському куратору секретної інформації від МВС і Нацполіції.

Також він передавав відомості про дислокацію і мобілізацію військових підрозділів і силових структур на території Харківської області. Крім того, також збирав інформацію про патріотично налаштованих жителів регіону.

Нагадаємо, 12 квітня в СБУ заявили про викриття поліцейського в Харкові, який на ідейних засадах передавав російській стороні інформацію про патріотично налаштованих громадян і інформацію з обмеженим доступом.